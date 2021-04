மாநில செய்திகள்

உடல் வெப்பநிலை அதிகம் இருந்தால் வாக்கு எண்ணும் மையத்துக்குள் அனுமதி கிடையாது - தேர்தல் ஆணையம் + "||" + If the body temperature is high No admission is allowed inside the counting center Election Commission

உடல் வெப்பநிலை அதிகம் இருந்தால் வாக்கு எண்ணும் மையத்துக்குள் அனுமதி கிடையாது - தேர்தல் ஆணையம்