கோவாக்சின் தடுப்பூசியின் விலை ரூ.600-ல் இருந்து ரூ.400 ஆக குறைப்பு - பாரத் பயோடெக் நிறுவனம் அறிவிப்பு + "||" + Covaxin price for states reduced from Rs.600 to Rs.400: Bharat Biotech

