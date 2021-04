உலக செய்திகள்

பர்கினோ பாசோ நாட்டில் துப்பாக்கிச்சூடு - 18 பேர் பலி + "||" + Gunmen kill 18 in Burkina Faso attack, force many to flee

பர்கினோ பாசோ நாட்டில் துப்பாக்கிச்சூடு - 18 பேர் பலி