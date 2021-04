தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவின் முன்னாள் அட்டர்னி ஜெனரல் சோலி சொராப்ஜி காலமானார் + "||" + Former Attorney General of India Soli Sorabjee has passed away

இந்தியாவின் முன்னாள் அட்டர்னி ஜெனரல் சோலி சொராப்ஜி காலமானார்