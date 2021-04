தேசிய செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பூசி: சமூக, பொருளாதார நிலையில் நலிவுற்றோருக்கு முன்னுரிமை உத்தரவு; பிரதமருக்கு கோரிக்கை + "||" + Corona vaccine: Priority order for the socially and economically weak; Request to the PM

கொரோனா தடுப்பூசி: சமூக, பொருளாதார நிலையில் நலிவுற்றோருக்கு முன்னுரிமை உத்தரவு; பிரதமருக்கு கோரிக்கை