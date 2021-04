மாநில செய்திகள்

தூத்துக்குடி கலெக்டர் தலைமையில் 6 பேர் கொண்ட குழு அமைத்து தமிழக அரசு உத்தரவு + "||" + Government of Tamil Nadu orders formation of 6 member committee headed by Thoothukudi Collector

