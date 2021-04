மாநில செய்திகள்

தனியார் பள்ளி ஆசிரியர்களும் நாளை முதல் பள்ளிக்கு வர தேவையில்லை என அறிவிப்பு + "||" + private school teachers are also not required to come to school from tomorrow

தனியார் பள்ளி ஆசிரியர்களும் நாளை முதல் பள்ளிக்கு வர தேவையில்லை என அறிவிப்பு