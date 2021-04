மாநில செய்திகள்

18 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு தடுப்பூசி நிறுவனங்களிடமிருந்து தடுப்பூசி வந்தால் தான் செலுத்த முடியும் -தமிழக சுகாதாரத்துறை + "||" + For those over 18 years of age Only if the vaccine comes from vaccine companies Can pay -Tamil Nadu Health Department

