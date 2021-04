உலக செய்திகள்

கொரோனா விவகாரம்: இந்தியாவுக்கு உதவ தயார்: சீன அதிபர் ஜி ஜிங்பிங் + "||" + Chinese President Xi Jinping offered to help India fight against the coronavirus pandemic, state media reported on Friday.

கொரோனா விவகாரம்: இந்தியாவுக்கு உதவ தயார்: சீன அதிபர் ஜி ஜிங்பிங்