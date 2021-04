உலக செய்திகள்

இந்தியாவில் கண்டறியப்பட்ட உருமாறிய கொரோனா பிரான்சுக்கும் பரவியது + "||" + France reports first cases of COVID-19 variant detected in India

இந்தியாவில் கண்டறியப்பட்ட உருமாறிய கொரோனா பிரான்சுக்கும் பரவியது