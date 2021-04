தேசிய செய்திகள்

ஒடிசாவில் இருந்து இதுவரை தமிழகம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களுக்கு 2879 டன் ஆக்சிஜன் ஏற்றுமதி + "||" + So far 2879 tonnes of oxygen has been exported from Odisha to states including Tamil Nadu

ஒடிசாவில் இருந்து இதுவரை தமிழகம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களுக்கு 2879 டன் ஆக்சிஜன் ஏற்றுமதி