தேசிய செய்திகள்

முன்கள சுகாதார பணியாளர்களுக்கான காப்பீடு திட்டம் மேலும் 6 மாதம் நீட்டிப்பு + "||" + COVID-19: PM Modi holds meeting with Empowered Groups, insurance scheme for frontline health workers extended for 6 months

முன்கள சுகாதார பணியாளர்களுக்கான காப்பீடு திட்டம் மேலும் 6 மாதம் நீட்டிப்பு