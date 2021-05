உலக செய்திகள்

ரமலான் நோன்பு துறந்த சிறிது நேரத்தில் குண்டுவெடிப்பு; 30 பேர் உயிரிழந்த துயரம் + "||" + A bomb blast near the northern city of Ramadan has killed at least 30 people

