கன்னியாகுமரியில் கனமழை; வெயில் தணிந்ததில் மக்கள் மகிழ்ச்சி + "||" + Heavy rain in Kanyakumari; People are happy that the sun has subsided

