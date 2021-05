தேசிய செய்திகள்

ஸ்புட்னிக்-"வி" தடுப்பு மருந்து ரஷ்யாவில் இருந்து இந்தியா வந்தது + "||" + The first consignment of Sputnik V vaccines from Russia arrive in Hyderabad

ஸ்புட்னிக்-"வி" தடுப்பு மருந்து ரஷ்யாவில் இருந்து இந்தியா வந்தது