மாநில செய்திகள்

வெற்றி எனில் கொண்டாடத் தேவை இல்லை, தோல்வி எனில் துவள வேண்டியதில்லை - தொண்டர்களுக்கு கமல்ஹாசன் கடிதம் + "||" + There is no need to celebrate success

வெற்றி எனில் கொண்டாடத் தேவை இல்லை, தோல்வி எனில் துவள வேண்டியதில்லை - தொண்டர்களுக்கு கமல்ஹாசன் கடிதம்