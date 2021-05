மாநில செய்திகள்

வாக்கு எண்ணும் அறைகள் 2 மணி நேரத்திற்கு ஒருமுறை சுத்தம் செய்யப்படும் - சத்யபிரதசாகு பேட்டி + "||" + Will be cleaned once in 2 hours - SatyabrataSahoo interview

வாக்கு எண்ணும் அறைகள் 2 மணி நேரத்திற்கு ஒருமுறை சுத்தம் செய்யப்படும் - சத்யபிரதசாகு பேட்டி