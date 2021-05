தேசிய செய்திகள்

உலகின் எந்த சுகாதார அமைப்பும் இதுபோன்ற சுமையை சமாளிக்காது - எய்ம்ஸ் தலைவர் கருத்து + "||" + No healthcare system in the world can manage this kind of load says AIIMS Chief

உலகின் எந்த சுகாதார அமைப்பும் இதுபோன்ற சுமையை சமாளிக்காது - எய்ம்ஸ் தலைவர் கருத்து