சட்டசபை தேர்தல் - 2021

தேர்தல் முடிவுகளை கேட்டு வன்முறையில் ஈடுபட்டால் கடும் நடவடிக்கை - போலீசார் எச்சரிக்கை + "||" + If asked about the election results and resorted to violence Heavy action Police alert

