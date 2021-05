சட்டசபை தேர்தல் - 2021

மேற்கு வங்காளம்: திரிணாமூல் காங். அதிக இடங்களில் முன்னிலை, மம்தா பின்னடைவு + "||" + West Bengal election result LIVE: TMC leads in 185; BJP in 97; Left in none

