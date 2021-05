தேசிய செய்திகள்

அசாமில் மீண்டும் பாஜக ஆட்சி அமைக்கும்: சர்பானந்த சோனாவால் நம்பிக்கை + "||" + As per the trends, it is clear that Bharatiya Janata Party will form the government in Assam: Assam CM Sarbananda Sonowal

