சட்டசபை தேர்தல் - 2021

மே.வங்காளம்: திரிணாமூல் காங்.- 200-க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் முன்னிலை, தொண்டர்கள் கொண்டாட்டம் + "||" + TMC supporters celebrate at Kalighat, Kolkata as party leads on 202 seats as per official trends

