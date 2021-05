தேசிய செய்திகள்

சொன்னதை நிறைவேற்றி விட்டேன்; அரசியல் வியூகப் பணியில் இருந்து விலகுகிறேன் - பிரசாந்த் கிஷோர்

I do not want to continue what I am doing Prashant Kishor

