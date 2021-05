தேசிய செய்திகள்

புதுச்சேரியில் அதிக இடங்களை கைப்பற்றி ஆட்சி அமைக்கிறது தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி + "||" + The National Democratic Alliance is gaining more seats in Pondicherry

