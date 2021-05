மாநில செய்திகள்

மக்கள் தீர்ப்பை மதித்து ஏற்கிறோம்; பாமகவின் மக்கள் பணி தொடரும் - டாக்டர் ராமதாஸ் + "||" + We respect and accept the judgment of the people; The work of the people of BMK will continue - Ramdas

மக்கள் தீர்ப்பை மதித்து ஏற்கிறோம்; பாமகவின் மக்கள் பணி தொடரும் - டாக்டர் ராமதாஸ்