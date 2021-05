மாநில செய்திகள்

கொரோனா விதிகளை பின்பற்ற வேண்டி இருந்ததால் வாக்குகள் எண்ணுவதற்கு, கூடுதல் நேரம் தேவைப்பட்டது - தேர்தல் அதிகாரிகள் தகவல் + "||" + It took extra time to count the votes as Corona had to follow the rules - Election officials informed

கொரோனா விதிகளை பின்பற்ற வேண்டி இருந்ததால் வாக்குகள் எண்ணுவதற்கு, கூடுதல் நேரம் தேவைப்பட்டது - தேர்தல் அதிகாரிகள் தகவல்