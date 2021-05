மாநில செய்திகள்

எடப்பாடி பழனிசாமியின் வாழ்த்துக்கு நன்றி: மு.க ஸ்டாலின் டுவிட் + "||" + Thanks for the greeting Edappadi Palanisamy: MK Stalin's tweet

எடப்பாடி பழனிசாமியின் வாழ்த்துக்கு நன்றி: மு.க ஸ்டாலின் டுவிட்