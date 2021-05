மாநில செய்திகள்

தமிழ்நாடு, கேரளா, மேற்குவங்காளம் ஆகிய பெரிய மாநிலங்களில் பாஜகவுக்கு தோல்வி - தொல். திருமாவளவன் + "||" + BJP loses in major states of Tamil Nadu, Kerala and West Bengal - Thol. Thirumavalavan

