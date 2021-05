தேசிய செய்திகள்

கர்நாடகா: ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறை காரணமாக 24 நோயாளிகள் பலி - விசாரணைக்கு உத்தரவு + "||" + Karnataka: 24 COVID-19 patients die due to shortage of oxygen in govt hospital

