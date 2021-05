சட்டசபை தேர்தல் - 2021

தேர்தல் முடிவு தொடர்பாக ஆளுநருக்கு இன்று மாலை அறிக்கை - தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி சத்யபிரதா சாகு தகவல் + "||" + Report to the Governor this evening regarding the election results - Chief Electoral Officer of Tamil Nadu Satyaprada Saku informed

