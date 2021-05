மாநில செய்திகள்

பாஜக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் பேரவையை அலங்கரிப்பார்கள், சபதம் நிறைவேறியது - எல். முருகன் + "||" + Members will adorn the Assembly, the vow fulfilled - L. Murugan

பாஜக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் பேரவையை அலங்கரிப்பார்கள், சபதம் நிறைவேறியது - எல். முருகன்