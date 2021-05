தேசிய செய்திகள்

நாடு தழுவிய கொரோனா ஊரடங்கை அறிவிக்க வாய்ப்பில்லை -மத்திய அரசு + "||" + Central government is unlikely to declare a nationwide curfew

