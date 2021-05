மாநில செய்திகள்

மத்திய அரசிடம் இருந்து தேவையான உதவிகளை கேட்டு பெறுவோம் - வானதி சீனிவாசன் பேட்டி + "||" + We will ask for and receive the necessary assistance - Vanathi Srinivasan interview

மத்திய அரசிடம் இருந்து தேவையான உதவிகளை கேட்டு பெறுவோம் - வானதி சீனிவாசன் பேட்டி