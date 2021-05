தேசிய செய்திகள்

மேற்குவங்காள முதல்மந்திரி பதவியை ராஜினாமா செய்தார் மம்தா பானர்ஜி + "||" + CM Mamata Banerjee called on me and submitted her resignation as CM and the same has been accepted by West Bengal Governor

