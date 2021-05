தேசிய செய்திகள்

கொரோனா பணியில் ஈடுபட்டவர்களுக்கு முன்னுரிமை மத்திய அரசு அறிவிப்பு + "||" + Medical personnel completing 100 days of Covid duties to get priority in govt recruitments

