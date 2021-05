தேசிய செய்திகள்

பாஜக தேசிய தலைவர் ஜேபி நட்டா நாளை மேற்குவங்காளம் பயணம் + "||" + BJP National President JP Nadda to embark on a two day visit to West Bengal on May 4

பாஜக தேசிய தலைவர் ஜேபி நட்டா நாளை மேற்குவங்காளம் பயணம்