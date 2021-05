தேசிய செய்திகள்

கொரோனா பரவல் எதிரொலி: பீகாரில் உள்விளையாட்டு மைதானம் கொரோனா சிகிச்சை மருத்துவமனையாக மாற்றம் + "||" + Bihar: Patna's Patliputra Indoor Stadium has been converted into 110-bedded COVID hospital; the facility to be made functional soon

கொரோனா பரவல் எதிரொலி: பீகாரில் உள்விளையாட்டு மைதானம் கொரோனா சிகிச்சை மருத்துவமனையாக மாற்றம்