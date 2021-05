தேசிய செய்திகள்

கேரள கவர்னரிடம் ராஜினாமா கடிதம் அளித்த முதல் மந்திரி பினராயி விஜயன் + "||" + CM Pinarayi Vijayan submitted his resignation letter to the Governor of Kerala

கேரள கவர்னரிடம் ராஜினாமா கடிதம் அளித்த முதல் மந்திரி பினராயி விஜயன்