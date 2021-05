உலக செய்திகள்

கொரோனா சிகிச்சைக்காக இந்தியாவுக்கு மேலும் 1000 வென்டிலேட்டர்களை அனுப்ப இங்கிலாந்து திட்டம் + "||" + UK plans to send another 1000 ventilators to India for corona treatment

கொரோனா சிகிச்சைக்காக இந்தியாவுக்கு மேலும் 1000 வென்டிலேட்டர்களை அனுப்ப இங்கிலாந்து திட்டம்