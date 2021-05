தேசிய செய்திகள்

ஒரு தவணை தடுப்பூசியிலேயே உருமாறிய கொரோனாவில் இருந்து பாதுகாப்பு கிடைக்கும் - ஆய்வில் கண்டுபிடிப்பு + "||" + In an installment vaccine Get protection from deformed corona Findings from a study in the UK

ஒரு தவணை தடுப்பூசியிலேயே உருமாறிய கொரோனாவில் இருந்து பாதுகாப்பு கிடைக்கும் - ஆய்வில் கண்டுபிடிப்பு