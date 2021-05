தேசிய செய்திகள்

கர்நாடக மாநிலம் பெங்களூருவில் ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறையால் மேலும் 2 பேர் மரணம் + "||" + Two more die due to lack of oxygen in Bangalore, Karnataka

