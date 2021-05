தேசிய செய்திகள்

கொரோனா பரவலை தடுக்க முழு ஊரடங்கு ஒன்றே தீர்வு: ராகுல் காந்தி + "||" + 'Full lockdown' is the only way to stop Covid-19 spread: Rahul Gandhi

கொரோனா பரவலை தடுக்க முழு ஊரடங்கு ஒன்றே தீர்வு: ராகுல் காந்தி