மாநில செய்திகள்

கடலோர மாவட்டங்களில் 4 முதல் 5 டிகிரி செல்சியஸ் வரை வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் - வானிலை மையம் தகவல் + "||" + Temperatures will rise to 4 to 5 degrees Celsius in coastal districts - Meteorological Center Information

கடலோர மாவட்டங்களில் 4 முதல் 5 டிகிரி செல்சியஸ் வரை வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் - வானிலை மையம் தகவல்