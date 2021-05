கிரிக்கெட்

ஐபிஎல் போட்டிகளை ரத்து செய்யக்கோரி மும்பை உயர் நீதிமன்றத்தில் பொது நல வழக்கு + "||" + PIL filed in Bombay High Court seeking direction to Board of Control for Cricket in India (BCCI) to cancel or postpone IPL 2021 owing to COVID19 situation

