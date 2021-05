உலக செய்திகள்

நேபாளத்தில் கொரோனா பாதிப்பு உயர்வு; வரும் மே 12 வரை தடை உத்தரவு நீட்டிப்பு + "||" + Corona vulnerability on the rise in Nepal; Extension of restraining order till May 12

நேபாளத்தில் கொரோனா பாதிப்பு உயர்வு; வரும் மே 12 வரை தடை உத்தரவு நீட்டிப்பு