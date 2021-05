தேசிய செய்திகள்

கொரோனா பரவல்: குரூப்-1 முதன்மைத்தேர்வு திட்டமிட்டபடி நடக்குமா? - தேர்வாணையம் பதில் அளிக்க தேர்வர்கள் கோரிக்கை + "||" + Corona spread Group -1 main test will take place as planned? - Request of selectors to reply to the selection committee

கொரோனா பரவல்: குரூப்-1 முதன்மைத்தேர்வு திட்டமிட்டபடி நடக்குமா? - தேர்வாணையம் பதில் அளிக்க தேர்வர்கள் கோரிக்கை