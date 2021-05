மாநில செய்திகள்

சமூக ஆர்வலர் டிராபிக் ராமசாமி மறைவுக்கு திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் இரங்கல் + "||" + DMK leader MK Stalin's condolences on the death of social activist Tropic Ramasamy

சமூக ஆர்வலர் டிராபிக் ராமசாமி மறைவுக்கு திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் இரங்கல்