மாநில செய்திகள்

எதிர்ப்பு சக்தியை குறைக்க கூடிய மதுபான விற்பனையை அனுமதிப்பது ஏன்- மதுரை ஐகோர்ட் கிளை கேள்வி + "||" + Why allow the sale of alcohol that can reduce resistance Question by Madurai HC Branch Judges

எதிர்ப்பு சக்தியை குறைக்க கூடிய மதுபான விற்பனையை அனுமதிப்பது ஏன்- மதுரை ஐகோர்ட் கிளை கேள்வி