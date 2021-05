மாநில செய்திகள்

4 மணிநேரம் மட்டுமே மது விற்பனை;டாஸ்மாக் கடைகளின் நேரத்தை குறைக்க தமிழக அரசு முடிவு! + "||" + Wine sales for 4 hours only; Government of Tamil Nadu decides to reduce the time of Tasmac stores!

