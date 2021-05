தேசிய செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பூசிகளின் விலையைக் குறைக்க ஏன் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை - மத்திய அரசுக்கு கபில் சிபல் கேள்வி + "||" + Surprised why Centre is not taking steps to cap prices of COVID vaccines, says Sibal

